В Одессе женщина хладнокровно застрелила 22-летнего парня

Между ней и потерпевшим произошел конфликт.

В Одессе правоохранители задержали женщину, подозреваемую в убийстве местного жителя. Предварительно, гражданка застрелила его из пистолета.

Об этом пишет издание "Думская".

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Как стало известно, тело мужчины обнаружили на улице Чернышевского возле одного из магазинов. В ходе следственных действий стражи порядка установили личность и задержали женщину, которая может быть причастна к преступлению. Ею оказалась 36-летняя гражданка Молдовы.

Оказалось, что между ней и потерпевшим произошел конфликт. Гражданка не справилась с эмоциями, достала пистолет и выстрелила в гражданина. От полученного ранения он скончался на месте. Местному жителю было 22 года.

Напомним, что в Одессе на перекрестке улиц Разумовского и Мясоедовской произошло жуткое ДТП. Столкнулись автомобили Jeep и Honda.

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