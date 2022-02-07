В Одессе женщина хладнокровно застрелила 22-летнего парня

Между ней и потерпевшим произошел конфликт.
В Одессе правоохранители задержали женщину, подозреваемую в убийстве местного жителя. Предварительно, гражданка застрелила его из пистолета.
Об этом пишет издание "Думская".
Как стало известно, тело мужчины обнаружили на улице Чернышевского возле одного из магазинов. В ходе следственных действий стражи порядка установили личность и задержали женщину, которая может быть причастна к преступлению. Ею оказалась 36-летняя гражданка Молдовы.
Оказалось, что между ней и потерпевшим произошел конфликт. Гражданка не справилась с эмоциями, достала пистолет и выстрелила в гражданина. От полученного ранения он скончался на месте. Местному жителю было 22 года.
Напомним, что в Одессе на перекрестке улиц Разумовского и Мясоедовской произошло жуткое ДТП. Столкнулись автомобили Jeep и Honda.
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