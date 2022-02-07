В Одессе джип вылетел на тротуар, люди лежат на асфальте

В Одессе джип вылетел на тротуар, люди лежат на асфальте

В больницу доставили водителя автомобиля Jeep и двух пассажиров автомобиля Honda.

Сегодня, 7 февраля, в Одессе на перекрестке улиц Разумовского и Мясоедовской произошло жуткое ДТП. Столкнулись автомобили Jeep и Honda.

Об этом сообщили патрульной полиции Одесской области.

В больницу доставили водителя автомобиля Jeep и двух пассажиров автомобиля Honda. На месте происшествия уже работают медики и полицейские. Водителя проверяют на алкогольное опьянение.

В то же время местные Телеграмм-каналы пишут, что от удара внедорожник влетел в светофор, возле которого стояли пешеходы. На кадрах видно, что люди лежат на асфальте – им пытаются оказать помощь прохожие.

Напомним, в Никополе Днепропетровской области водитель легковушки на пешеходном переходе сбил женщину с ребенком. Пострадавших госпитализировали в больницу.