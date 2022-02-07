В Одесі джип вилетів на тротуар, люди лежать на асфальті

В Одесі джип вилетів на тротуар, люди лежать на асфальті

До лікарні доправили водія автівки Jeep та двох пасажирів автомобіля Honda.

Сьогодні, 7 лютого, в Одесі на перехресті вулиць Розумовського та Мясоєдовської сталася моторошна ДТП. Зіткнулися автівки Jeep та Honda.

Про це повідомили патрульній поліції Одеської області.

До лікарні доправили водія автівки Jeep та двох пасажирів автомобіля Honda. На місці події вже працюють медики і поліцейські. Водія перевіряють на алкогольне сп'яніння.

У тойже час місцеві Телеграм-канали пишуть, що від удару позашляховик влетів у світлофор, біля якого стояли пішоходи. На кадрах видно, що люди лежать на асфальті — їм намагаються надати допомогу перехожі.

Нагадаємо, у Нікополі Дніпропетровської області водій легковика на пішохідному переході збив жінку з дитиною. Постраждалих госпіталізували до лікарні.