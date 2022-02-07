58-річний відчайдух із Тернопільщини здолав 42-кілометровий марафон у самих шортах

Чоловік каже, що погода для нього видалась занадто тепла.

На Київщині чоловік подолав зимову марафонську дистанцію у 42 кілометри майже голяка.

Про це йдеться в ТСН.14.00.

Василь Шевчук з Тернопільщини, там його добре знають - то снігом босоніж бігає, то закопується в нього з головою. Нині взявся за марафонські 42 кілометри. Спеціально приїхав на Київщину, де усе мають зафіксувати у Книзі рекордів. Напоготові – медики і журналісти.

Чоловік каже, що його дід та батько загартовувалися, і він змалечку. Іноді, зізнається вдягає рукавиці і шапку, але то за тріскучих морозів.

За плюсової температури чоловік легко долає перший десяток кілометрів. Зазвичай на таких дистанціях спортсмена супроводжують. Але вузькими стежками техніка не пройде. Тож, аби все було чесно на руці Василя фітнес-трекер. Перевірка - на кожному колі. Зрештою, гаджет записав і час і відстань і маршрут - 43 кілометри 400 метрів. Замість запланованого - за майже 5 годин - пробіг на кілометр більше. «Заблукав трохи в тому лісі. Цілий день би біг. В ногах чути трошки, а так загалом прекрасно», - каже чоловік.

Наостанок Василь жаліється, погода, мовляв, надто тепла, тож на фініші обтирається снігом.

У Київській області відчайдух подолав марафонську дистанцію взимку й майже голяка

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