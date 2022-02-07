Какой автомобиль выбрать вместо кроссовера Hyundai Tucson

Кроссоверов на рынке Украины много, поэтому есть из чего выбрать.

Корейский кроссовер – Hyundai Tucson – очень надежный и интересный автомобиль. За него будущему владельцу нужно выложить 757 800 грн (примерно 27 050 долларов). Под капотом у него традиционный двигатель – на 2 литра и обычная АКПП на 6 передач, конечно, звезд с неба она не собирает, но для беспроблемного передвижения по городу полностью подходит. Не забывайте про очень футуристический дизайн машины, за эти деньги вы получаете много стиля, хорошую комплектацию и надежность.

Но всегда можно посмотреть другие авто. ТСН.Авто подготовил для вас подборку лучших аналогов.

Начнем с доступного и надежного кроссовера Nissan X-Trail. Стоит такое авто – 680 200 грн (примерно 24 300 долларов. Под капотом вы найдете двигатель – на 2 литра, который работает в паре с обычной механической коробкой передач. Так как автомобиль в базовой комплектации, то много опций здесь отсутствуют. Но для того, чтобы с комфортом добраться до точки назначения, все предусмотрено.

nissan.ua

Теперь перейдем к надежному японскому самураю – Toyota RAV4. За автомобиль в простой комплектации дилер требует 715 700 грн (примерно 25 600 долларов). За эти деньги вы получите двигатель на 2 литра с технологией D-4S, который будет работать с традиционной и беспроблемной механикой. Автомобиль будет оснащен современными мультимедиа и базовыми функциями. Но полный привод за этот ценник конечно "не занесли".

newsroom.toyota.co

Вот у нас почти народный автомобиль – KIA Sportage. Такой автомобиль стоит 719 600 грн (примерно 25 700 долларов). Под капотом у него разместился двигатель на – 2 литра, а ему помогает обычная и надежная АКПП на 6 передач. В комплектации вы найдете: датчики дождя и света, подогрев сидений, задние парктроники и камеру заднего вида. Весьма неплохой автомобиль за достаточно демократичный ценник. Тем более что авто получило новый и интересный дизайн.

motor1

Теперь рассмотрим обновленный Nissan Juke. Этот автомобиль в хорошей комплектации стоит 738 300 грн (примерно 26 000 долларов). Автомобиль оснащен небольшим двигателем – на 1 литр с турбиной и АКПП на 8 передач. Поэтому, на горючем вы точно сэкономите. Также здесь много полезных опций и систем помощи водителя. Многие водители смогут оценить новую мультимедийную систему и акустику BOSE.

nissan.ua

И наконец компактный и стильный кроссовер – Peugeot 2008. За него дилеры просят 750 000 грн (примерно 26 800 долларов). Его оборудовали турбированным дизельным двигателем – на 1.5 литра и новой автоматической коробкой передач на 8 диапазонов, которая поможет экономить. Дизайн автомобиля очень современный и необычный. На таком автомобиле вы точно будете выделяться в потоке. Также по старой французской традиции автомобиль имеет очень много опций.

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Каждый из этих автомобилей подходит под свои цели, поэтому вам нужно оценить свой ежедневный маршрут и выбрать авто на свой вкус.

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