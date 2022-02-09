Саакашвили во время судебного заседания спел гимн Украины (видео)

По словам бывшего грузинского президента, флаг ему отправили украинские депутаты.

Третий президент Грузии Михеил Саакашвили во время судебного заседания сегодня, 9 февраля, исполнил гимн Украины, держа в руках желто-голубой флаг.

Об этом пишет Грузия Онлайн.

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На видео, обнародованном из зала заседаний, видно, как Саакашвили на скамье подсудимых развернул украинский флаг. По словам бывшего грузинского президента, флаг ему отправили украинские депутаты.

В суде Саакашвили также заявил, что после того, как президенту России Владимиру Путину не удастся вторгнуться в Украину, он обратится к плану "Б" – аннексии региона Шида-Картли в Грузии.

Напомним, Михеил Саакашвили прибыл в Грузию перед местными выборами 1 октября 2021 года. В этот же день его задержали грузинские правоохранители. В заключении политик объявил голодовку, длившуюся 50 дней. Он прекратил его после перевода в военный госпиталь в Горе. В конце декабря Саакашвили снова отправили в тюрьму.

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