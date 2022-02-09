Саакашвили во время судебного заседания спел гимн Украины (видео)

По словам бывшего грузинского президента, флаг ему отправили украинские депутаты.
Третий президент Грузии Михеил Саакашвили во время судебного заседания сегодня, 9 февраля, исполнил гимн Украины, держа в руках желто-голубой флаг.
Об этом пишет Грузия Онлайн.
На видео, обнародованном из зала заседаний, видно, как Саакашвили на скамье подсудимых развернул украинский флаг. По словам бывшего грузинского президента, флаг ему отправили украинские депутаты.
В суде Саакашвили также заявил, что после того, как президенту России Владимиру Путину не удастся вторгнуться в Украину, он обратится к плану "Б" – аннексии региона Шида-Картли в Грузии.
Напомним, Михеил Саакашвили прибыл в Грузию перед местными выборами 1 октября 2021 года. В этот же день его задержали грузинские правоохранители. В заключении политик объявил голодовку, длившуюся 50 дней. Он прекратил его после перевода в военный госпиталь в Горе. В конце декабря Саакашвили снова отправили в тюрьму.
Читайте также: