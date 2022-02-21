Саакашвили снова объявил голодовку

Впервые Саакашвили объявил голодовку 1 октября 2021 года.

Третий президент Грузии Михеил Саакашвили во второй раз объявил бессрочную голодовку из-за, как он заявляет, неподобающего отношения к нему.

Об этом он заявил во время судебного заседания 21 февраля, сообщает местное издание "Эхо Кавказа".

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Политик пожаловался, что ему не оказывают соответствующую медицинскую помощь. "С сегодняшнего дня я объявляю бессрочную голодовку. Это реакция на то, как режим обращается со мной и с нашим народом. Мое требование – предоставление адекватной медицинской помощи, как этого требуют консилиум, созданный народным защитником, и центр "Эмпатия", – сказал Саакашвили.

Экс-президент Грузии уверяет, что его здоровье – второстепенный вопрос. На заседании он зачитал письмо врача из Нидерландов, в котором сообщается, что повторная голодовка политика может привести к непоправимым последствиям и даже смерти.

Стоит отметить, что Саакашвили объявил голодовку 1 октября 2021 – после того, как тайно вернулся в Грузию, был задержан и отправлен в тюрьму. Он прекратил ее после перевода в военный госпиталь в Гори – 20 ноября на 50-й день. В конце декабря Саакашвили снова отправили в тюрьму.

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