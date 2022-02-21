Удалось установить, что спровоцировало обвал лестницы в доме в самом центре Львова

Удалось установить, что спровоцировало обвал лестницы в доме в самом центре Львова

Причиной разрушения, говорят спасатели, стала старая балка.

Обвал жилого дома во Львове. После того как вниз полетели межэтажные лестницы, жильцы верхних этажей оказались заблокированными в собственных квартирах.

Об этом идет речь в ТСН.12.00.

Только сегодня утром спасатели разобрали завалы. Лестница обрушилась в 11 утра в воскресенье: этот момент зафиксировали камеры видеонаблюдения. Пострадавших нет только по одной причине – счастливое совпадение, что никто в этот момент по лестнице не спускался.

Возле дома собралась специальная комиссия — коммунальщики, чиновники, проектанты и даже городские альпинисты, вместе оценивали угрозу дальнейших разрушений, как быстро обустроить хотя бы временную лестницу. Окончательных результатов обследования еще нет, но предварительно – лестничные марши можно восстановить, несущие конструкции дома не пострадали. То есть о полном отселении людей и закрытии дома пока речь не идет, здесь будут проводить восстановительные работы.

«Будут устанавливаться леса, чтобы обеспечить вход в дома третьего этажа, жители второго этажа, лестничные марши не разрушены, жительница со второго этажа сегодня утром спустилась и пошла на работу», — говорит руководитель Галицкой районной администрации Андрей Зозуля.

Что важно – доступ к большинству квартир второго этажа уже есть. Спасатели убрали попадавшие конструкции. Но жители двух квартир на третьем этаже еще заблокированы. Там остаются четверо жителей. «С жителями мы общались, сейчас они отказываются спускаться. По словам жителей, крыша где-то протекала по лестничной клетке, так визуально крыша цела, несущие конструкции цели», – говорят спасатели.

Обвал дома во Львове: есть ли угроза дальнейших разрушений

Дома уже несколько веков, он считается архитектурным памятником, расположенным в центре города, здесь за углом уже виднеется мэрия. На первом этаже расположены кафе — они не пострадали, только помещение от громкого удара сильно пылились, пришлось все отмывать.

Почему произошел обвал — предварительно уже установили — это изношенная балка, которая по предварительным подсчетам не менее 100 лет.

«Разрушилась балка перекрытия, соответственно упала ниже, потянула лестничные марши третьего и второго этажа, вероятная причина – вмешалось не участие балки перекрытия, то что мы видели, сама балка крепкая, но где входила и стены – ветхая, изношенная», – добавляет Андрей Зозуля.

В этом доме 8 квартир, зарегистрировано 11 человек. Большинство эвакуировали, а вот жильцы третьего этажа от эвакуации отказываются. В мэрии уверяют, готовы предоставить временное жилье, пока вопрос с лестницей не решат.

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