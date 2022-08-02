Пелосі приїхала до готелю: що на порядку денному

Зараз на Тайвані ніч, тому розробляються плани щодо подальших дипломатичних кроків у середу.

Делегація Ненсі Пелосі і сама спікерка Конгресу прибули до готелю Grand Hyatt у Тайбеї, незабаром після того, як військовий літак США приземлився на Тайвані.

Про це інформує Іndependent.

Зараз на Тайвані ніч, тому розробляються плани щодо подальших дипломатичних кроків у середу.

Ненсі Пелосі зустрінеться з президентом Тайваню Цай Ін Вень вранці, а потім вилетить після обіду, повідомляє офіційне центральне інформаційне агентство країни.

Біля готелю Пелосі зустріли як прихильники, так і противники її візиту.