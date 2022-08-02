Пелосі приїхала до готелю: що на порядку денному

Зараз на Тайвані ніч, тому розробляються плани щодо подальших дипломатичних кроків у середу.
Делегація Ненсі Пелосі і сама спікерка Конгресу прибули до готелю Grand Hyatt у Тайбеї, незабаром після того, як військовий літак США приземлився на Тайвані.
Про це інформує Іndependent.
Зараз на Тайвані ніч, тому розробляються плани щодо подальших дипломатичних кроків у середу.
Ненсі Пелосі зустрінеться з президентом Тайваню Цай Ін Вень вранці, а потім вилетить після обіду, повідомляє офіційне центральне інформаційне агентство країни.
Біля готелю Пелосі зустріли як прихильники, так і противники її візиту.
#breaking Speaker Pelosi’s convoy appears to be arriving now at Grand Hyatt, Taipei. Foreign ministry in Taipei issued statement welcoming Pelosi. Chinese military on “high alert” and says military exercises around Taiwan will begin in the coming hours.— Will Ripley (@willripleyCNN) August 2, 2022
CNN video @EricCheungwc pic.twitter.com/tkeMV8z0na
Нагадаємо, що на Тайвані приземлився літак з Ненсі Пелосі.
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