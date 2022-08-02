Росіяни випустили по Україні вісім ракет, одна з них влучила у ЗРК на Львівщині

Під час останньої оголошеної повітряної тривоги 2 серпня Росія випустила по Україні вісім ракет, сім з них українським силам вдалося збити.

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, російська ракета поцілила в зенітно-ракетний комплекс у Червоноградському районі Львівської області.

Про це повідомив речник командування Повітряних Сил України ЗСУ.

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Зазначається, окупанти завдали ракетного удару з району Каспійського моря. Для завдання ударів застосовували стратегічні бомбардувальники Ту-95 (Ту-160).

Загалом по території України було випущено вісім крилатих ракет типу Х-101 (Х-555) у напрямку центральних, південних та західних областей України.

"Сім із восьми ракет було збито протиповітряною обороною Повітряних Сил ЗС України. Шість ракет ліквідували зенітні ракетні війська і одну збито винищувачем авіації Повітряних Сил. На жаль, є одне влучання на Львівщині – уражено зенітний ракетний комплекс. Збитки та постраждалі уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ввечері 2 серпня по всій території був оголошений сигнал повітряної тривоги. Через декілька хвилин у Львівській області пролунав вибух. Вибухи чули у Червоноградському районі.

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