Уряд погодив нового голову Херсонської області

Таке рішення Кабмін ухвалив на засіданні 2 серпня.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Мережі.

"Погоджено призначення Янушевича Ярослава Володимировича головою Херсонської облдержадміністрації", –йдеться в заяві.

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До квітня 2016 року Янушевич був виконавчим директором Українського державного центру радіочастот.

Від вересня 2013 до березеня 2014 року – заступник голови Держфінінспекції.

Ще раніше Янушевич працював у Міграційній службі, а також заступником голови Державної служби фінансового моніторингу.

Нагадаємо, 9 липня президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Геннадія Лагути з посади голови Херсонської ОВА. Той пояснив, що, мовляв, сам попросив про звільнення.

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