Уряд погодив нового голову Херсонської області

Кабмін України погодив призначення нового голови Херсонської обласної державної адміністрації. Ним стане Ярослав Янушевич.
Таке рішення Кабмін ухвалив на засіданні 2 серпня.
Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Мережі.
"Погоджено призначення Янушевича Ярослава Володимировича головою Херсонської облдержадміністрації", –йдеться в заяві.
До квітня 2016 року Янушевич був виконавчим директором Українського державного центру радіочастот.
Від вересня 2013 до березеня 2014 року – заступник голови Держфінінспекції.
Ще раніше Янушевич працював у Міграційній службі, а також заступником голови Державної служби фінансового моніторингу.
Нагадаємо, 9 липня президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Геннадія Лагути з посади голови Херсонської ОВА. Той пояснив, що, мовляв, сам попросив про звільнення.
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