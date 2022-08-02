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Уряд погодив нового голову Херсонської області

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Уряд погодив нового голову Херсонської області

Фото: Telegram/Денис Шмигаль

Кабмін України погодив призначення нового голови Херсонської обласної державної адміністрації. Ним стане Ярослав Янушевич.

Таке рішення Кабмін ухвалив на засіданні 2 серпня.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Мережі.

"Погоджено призначення Янушевича Ярослава Володимировича головою Херсонської облдержадміністрації", –йдеться в заяві.

До квітня 2016 року Янушевич був виконавчим директором Українського державного центру радіочастот. 

Від вересня 2013 до березеня 2014 року – заступник голови Держфінінспекції. 

Ще раніше Янушевич працював у Міграційній службі, а також заступником голови Державної служби фінансового моніторингу.

Нагадаємо, 9 липня президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Геннадія Лагути з посади голови Херсонської ОВА. Той пояснив, що, мовляв, сам попросив про звільнення.

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