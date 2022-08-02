Жданов розповів про можливу пастку для окупантів на Херсонщині

Генеральний штаб, ймовірно, має певний план щодо знищення російських військ у Херсонській області, тому там і не руйнуються в повному обсязі мости і понтонні переправи.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов, пише 24 канал.

За його словами, у Херсонській області може виникнути пастка для окупантів.

"Складається враження, що Генеральний штаб ЗСУ прагне, щоб усі охочі російські війська переправились на правий берег. Тому й не руйнуються в повному обсязі мости, щоб дати можливість окупантам це зробити. А далі, я так розумію, у Генерального штабу є якийсь план щодо знищення цього угруповання військ", – зазначив експерт.

Жданов припускає, що українські захисники можуть відрізати сили окупантів, які Росія перекидає до Херсонської області.

"Хоча, якщо вони приймуть спробу наступу, то картина може бути трошки інша. Адже нам доведеться зупинити цей наступ, а вже потім здійснювати заходи щодо розгрому цього угруповання військ", - говорить Жданов.

Експерт також зазначив, що росіяни знімають частину своїх військ з Донецького напрямку і перекидають на Запорізький. Так вони намагаються закрити ті дірки, які утворюються на Запорізькому після зняття частини і відправлення їх на Херсонський.

Нагадаємо, українська авіація завдала трьох ударів по опорних пунктах ворога на Херсонщині.

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