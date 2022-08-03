Экономист сообщил, когда вырастут цены на продукты в Украине

С ценовой доступностью продовольствия могут возникнуть проблемы у широкого слоя населения.

В Украине зимой прогнозируют значительное подорожание продуктов. Цены пойдут вверх с началом осени.

Об этом 3 августа в эфире единого телемарафона сообщил финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ.

Он объяснил, что это связано, в частности, с тем, что в Украине оккупирована часть Херсонской и Запорожской областей.

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"А оттуда шли томаты, тот же лук, чеснок и прочее. В некоторых областях мы имеем компенсаторы, но они не так велики по объемам", — сказал Кущ.

Эксперт отметил, что закончится лето, и с продовольствием станет хуже с точки зрения его ценовой доступности для широкого слоя населения. Также мы видим дефицит газа, потому даже с тепличными овощами могут быть проблемы, добавил Кущ.

Напомним, в Украине на цены в продуктовой корзине влияет импортированная инфляция. В потребительской корзине украинцев – 50% импортные товары, и они подорожали. Пример гречки – очень показательный. Ибо этот товар, цены на который является определенным маркером для общества.

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