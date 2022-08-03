Економіст повідомив, коли зростуть ціни на продукти в Україні

З ціновою доступністю продовольства можуть бути проблеми у широкої верстви населення.
В Україні взимку прогнозують значне подорожчання продуктів. Ціни підуть вгору з початком осені.
Про це 3 серпня в ефірі єдиного телемарафону повідомив фінансовий аналітик та економіст Олексій Кущ.
Він пояснив, що це пов'язано зокрема з тим, що в Україні окупована частина Херсонської та Запорізької областей.
"А звідти йшли томати, та ж цибуля, часник та інше. У деяких областях ми маємо компенсатори, але вони не такі великі за обсягами", - сказав Кущ.
Експерт зазначив, що закінчиться літо, і з продовольством стане гірше з точки зору його цінової доступності для широкої верстви населення. Також ми бачимо дефіцит газу, тому навіть з тепличними овочами можуть бути проблеми, додав Кущ.
Нагадаємо, в Україні на ціни в продуктовому кошику впливає імпортована інфляція. У споживчому кошику українців - 50% імпортні товари, і вони подорожчали. Приклад гречки - дуже показовий. Бо цей товар, ціни на який є певним маркером для суспільства.
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