Економіст повідомив, коли зростуть ціни на продукти в Україні

З ціновою доступністю продовольства можуть бути проблеми у широкої верстви населення.

В Україні взимку прогнозують значне подорожчання продуктів. Ціни підуть вгору з початком осені.

Про це 3 серпня в ефірі єдиного телемарафону повідомив фінансовий аналітик та економіст Олексій Кущ.

Він пояснив, що це пов'язано зокрема з тим, що в Україні окупована частина Херсонської та Запорізької областей.

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"А звідти йшли томати, та ж цибуля, часник та інше. У деяких областях ми маємо компенсатори, але вони не такі великі за обсягами", - сказав Кущ.

Експерт зазначив, що закінчиться літо, і з продовольством стане гірше з точки зору його цінової доступності для широкої верстви населення. Також ми бачимо дефіцит газу, тому навіть з тепличними овочами можуть бути проблеми, додав Кущ.

Нагадаємо, в Україні на ціни в продуктовому кошику впливає імпортована інфляція. У споживчому кошику українців - 50% імпортні товари, і вони подорожчали. Приклад гречки - дуже показовий. Бо цей товар, ціни на який є певним маркером для суспільства.

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