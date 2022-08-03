Ознаки смачного кавуна: як вибрати стиглий та смачний

Обирати кавун — це те саме, що купувати кота в мішку, поки не розріжеш, не дізнаєшся, який в нього смак. Щоб зменшити ризик купити незрілий кавун, потрібно звертати увагу на такі ознаки.

Як виглядає стиглий кавун?

Якісний плід зовні має виглядати свіжим, цілим, чистим. У процесі дозрівання скоринка стає більш матовою. Якщо кавун належить до смугастого сорту, то в міру дозрівання його смуги стають все більш яскравими та чіткими, що також може бути ознакою стиглості. Про стиглість кавуна свідчить і земляна пляма – місце, де кавун лежав землі. Туди не надходить сонячне світло, а отже, там не виробляється хлорофіл, що фарбує рослини у зелений колір. Пляма має бути яскраво-жовтого кольору. Якщо вона яскрава – виходить кавун зібраний вчасно. Земляна пляма має бути лише одна.

Розмір кавуна

Кавун треба вибирати не найбільший і не найдрібніший, найкраще кілограмів на 5-7. Великі кавуни можуть мати більше нітратів у порівнянні з маленькими. Кавуни однакової міри зрілості повинні не сильно відрізнятися розмірами.

Звук кавуна

Постукайте по кавуну. Звук має бути не глухим і не дзвінким, а середнім між ними, гулким, що нагадує вібрацію. Глухий звук – кавун перезрів, надто дзвінкий – не дозрів.

Хвостик кавуна

Яким має бути хвостик? Висохлий кавуновий хвостик – не стовідсоткова ознака смачного кавуна - хвостик може бути висохлим, ознака того, що кавун дозрів і більше не бере з ґрунту вологу. Але треба враховувати фактор транспортування: поки кавун доїде до місця продажу, його хвостик, навіть якщо кавун зовсім зелений, теж висохне. На це піде лише 3–4 дні. А от мокрий зелений хвіст — гарантія незрілого плода.

Хвостик проростає з так званого «ґудзика». Краї цього ґудзика мають бути сухими.

«Хлопчик» чи «дівчинка"

Кавунів ділять на «хлопчиків» і «дівчаток» і «дівчаток» вважають смачнішими, тому що вони солодші та мають менше кісточок. Як відрізнити "хлопчиків" від "дівчаток". Наступним чином - у «хлопчиків» низ опуклий, а кружечок на ньому маленький, у «дівчаток» - низ більш плаский, а кружечок широкий.

Чи потрібно стискати кавун?

Серед методів визначення стиглості кавуна популярний метод стиснення. Вважається, що стиглий кавун при стисканні має видати характерний тріск. Але такий метод непоказовий і може ввести в оману. Кавун хрумтить при натисканні всього один раз і, найімовірніше, він уже хруснув під час транспортування. Повторне натискання ні до чого не призведе.

Чи можуть бути тріщини та проколи на кавунах

На кірці гарного кавуна не допускається багато дефектів - рубців і тріщин. Якість продукту зберігається тоді, коли загальна площа зовнішніх пошкоджень не перевищує восьму частину поверхні плода. Побитості та тріщини – результат зберігання та транспортування ягоди. Не варто шукати на поверхні слідів від уколів або думати, що тріщини – результат того, що в кавун закачували нітрати. Якби в кавуні з'явився прокол від шприца, тобто рана, він би почав гнити.

Про нітрати

Нітрати - це не зовсім погано, головне, щоб їх було не забагато. Нітрати – це «вітамін» росту, мінеральне добриво, необхідне для харчування рослини. Кавуни удобрюють нітратами в період їхнього дозрівання. До кінця дозрівання в кавуні не повинно бути нітратів - він виросте, харчуючись ними. Кавуни з великою кількістю нітратів бувають саме тоді, коли його зривають недозрілим, приблизно за тиждень до повного дозрівання. Але, швидше за все, вони будуть лише у кірці. Те, що зазвичай приймають за отруєння нітратами, - це або діарея від надмірного споживання клітковини, або кишковий розлад, викликаний бактеріями з погано вимитої поверхні плода.

Тому спеціалісти радять - не догризати кавун до білої частини кірки, вона може мати сліди добрив. І ретельно мити кавун, краще з милом.

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