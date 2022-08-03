Естонія схвалить новий пакет допомоги для України – міністр Рейнсалу

Прем'єр Шмигаль висловив подяку естонській стороні за гуманітарну допомогу та підтримку України на шляху європейської інтеграції.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль обговорив із міністром закордонних справ Естонії Урмасом Рейнсалу зміцнення міжурядового діалогу, підтримку та повоєнне оновлення України.

Про це повідомляється на урядовому сайті.

Денис Шмигаль подякував естонському уряду й народу за велику підтримку й допомогу Україні.

"Естонія передала Україні зброї на третину свого бюджету. А за рівнем співвідношення ВВП країни до об’ємів допомоги Естонія є лідером у підтримці нашої країни, й українці це дуже цінують", - зазначив Шмигаль.

Міністр закордонних справ Естонії запевнив, що новий склад естонського Уряду продовжує всебічну підтримку України. Зокрема, найближчим часом буде схвалений новий пакет допомоги, який включатиме зброю, боєприпаси та навчання українських військових. За словами Урмаса Рейнсалу, Естонія продовжує наполягати на тому, щоб Росія понесла відповідальність за агресію через міжнародний трибунал.

Нагадаємо, на Житомирщині розпочали будівництво дитячого садка за гроші Естонії.

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