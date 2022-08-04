Может перевозить иранские БПЛА: в Беларусь прибыл странный самолет РФ

В Сети изучили маршрут Ил-76. Российский самолет, по открытым данным, вылетел из Ирана в Москву с остановкой в Армении. Затем направился в Беларусь.

Минобороны Беларуси показало прибытие российского военно-транспортного самолета на аэродром в Мачулищах, на котором, по мнению OSINT-исследователей, перевозили иранские ударные дроны.

В Сети изучили маршрут Ил-76. Российский самолет, по открытым данным, вылетел из Ирана в Москву с остановкой в Армении. Затем направился в Беларусь.

Об этом сообщает УНИАН.

В контексте недавних заявлений о передаче Тегераном РФ боевых БПЛА, расследователи предположили, что именно в этом самолете перевозили дроны.

Позже в Telegram Минобороны Белоруссии подтвердили прибытие Ил-76. Указывается, что представители Генштаба республики встречали "хлебом и солью" российских военных, наемников из Вьетнама, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Сирии, Мали и т.д.

Бойцы якобы примут участие в конкурсе "Уверенный прием".

Вместе с фото военных белорусское минобороны выложило кадры самого груза.

В то же время в Telegram "Белорусский Гаюн" активисты обращают внимание на еще одно анонсированное ранее режимом Лукашенко мероприятие: учения "Восток-2022", согласно которым часть белорусских военных отправят на учения в Россию.

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