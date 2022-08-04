Белорусские армейцы поедут на учения в РФ: известна дата

Военные Беларуси поедут на учения в Россию.

Белорусский военный контингент примет участие в стратегическом командно-штабном обучении "Восток-2022" на территории страны-агрессора России.

Об этом пишет "Белорусский Гаюн" со ссылкой на Министерство обороны Беларуси.

Как стало известно, белорусский военный контингент примет участие в стратегических командно-штабных учениях "Восток-2022" на территории РФ.

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Всего к учениям будут привлечены более 250 военнослужащих ВС РБ одной из механизированных бригад Западного оперативного командования (6-й из Гродно или 11-й из Слонима).

Руководителем учений назначен начальник Генштаба ВС РФ генерал Герасимов. Практическая фаза учений состоится на 13 полигонах. Она запланирована с 30 августа по 5 сентября.

Напомним, на полигонах Беларуси несколько дней продолжаются усиленные тренировки и участились учения по высадке десанта.

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