Белорусские армейцы поедут на учения в РФ: известна дата

Военные Беларуси поедут на учения в Россию.
Белорусский военный контингент примет участие в стратегическом командно-штабном обучении "Восток-2022" на территории страны-агрессора России.
Об этом пишет "Белорусский Гаюн" со ссылкой на Министерство обороны Беларуси.
Как стало известно, белорусский военный контингент примет участие в стратегических командно-штабных учениях "Восток-2022" на территории РФ.
Всего к учениям будут привлечены более 250 военнослужащих ВС РБ одной из механизированных бригад Западного оперативного командования (6-й из Гродно или 11-й из Слонима).
Руководителем учений назначен начальник Генштаба ВС РФ генерал Герасимов. Практическая фаза учений состоится на 13 полигонах. Она запланирована с 30 августа по 5 сентября.
Напомним, на полигонах Беларуси несколько дней продолжаются усиленные тренировки и участились учения по высадке десанта.
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