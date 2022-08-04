Эксперт назвал девять признаков психологического истощения

Испытывать ежедневный стресс и беспокойство — это нормально, но со временем хронический стресс может сказаться на вашем здоровье.
Психолог из Бирмингема Лалита Суглани в своем посте в Instagram рассказала о том, какие признаки указывают на то, что вы на грани психологического истощения.
Доктор Суглани рассказала, что такое эмоциональное истощение и чем оно отличается от повседневного стресса, который испытывает большинство людей. Эмоциональное истощение вызвано длительным периодом постоянного стресса.
Наше восприятие стрессовых ситуаций очень индивидуально, и то, что может вызвать стресс у одного человека, может быть вполне терпимо для другого. Но все же можно выделить девять достаточно универсальных признаков того, что вы уже вышли за рамки повседневного стресса и находитесь на грани психологического истощения. Вот они:
- все, что вы делаете, кажется вынужденным;
- вы добровольно изолируете себя, отталкивая людей;
- вы не чувствуете удовлетворения ни от чего;
- вам трудно сконцентрироваться или сосредоточиться;
- вы часто раздражаетесь;
- вам не хватает мотивации и цели, и вы чувствуете себя опустошенным;
- вы неожиданно начинаете плакать;
- вы чувствуете себя подавленным и/или обеспокоенным;
- вы нетерпеливы по отношению к другим, и вам может не хватать сострадания.
По словам доктора Суглани, эмоциональное истощение является одним из признаков эмоционального выгорания. Однако эмоциональное истощение не означает, что выгорание неизбежно. Небольшие изменения в повседневных привычках могут помочь справиться с симптомами и предотвратить эмоциональное выгорание. Кроме того, всегда можно обратиться к психологу, который окажет вам квалифицированную помощь.
"Эмоциональное истощение, чувство безнадежности и отсутствие жизненной цели могут быть подавляющими — никогда не поздно обратиться за помощью", - утверждает доктор.
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