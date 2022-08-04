Білоруські армійці поїдуть на навчання до РФ: відома дату

Військові Білорусі поїдуть на навчання до Росії.

Білоруський військовий контингент візьме участь у стратегічному командно-штабному навчанні "Схід-2022" на території країни-агресорки Росії.

Про це пише "Беларускі Гаюн" з посиланням на Міністерство оборони Білорусі.

Як стало відомо, що білоруський військовий контингент візьме участь у стратегічному командно-штабному навчанні "Схід-2022" на території РФ.

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Усього на навчаннях буде залучено понад 250 військовослужбовців ЗС РБ однієї з механізованих бригад Західного оперативного командування (6-й із Гродно або 11-й із Слоніма).

Керівником навчання призначено начальника Генштабу ЗС РФ генерала Герасимова. Практична фаза навчань відбудеться на 13 полігонах. ЇЇ заплановано від 30 серпня до 5 вересня.

Нагадаємо, на полігонах Білорусі кілька днів тривають посилені тренування і почастішали навчання висадження десанту.

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