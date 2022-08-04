Медведчуку продлили срок содержания под стражей

Лычаковский райсуд Львова 3 августа продлил срок содержания под стражей экс-нардепа Виктора Медведчука, подозреваемого в госизмене и содействии терроризму.

Так, Медведчук будет находиться под стражей как минимум до 19 сентября.

Об этом свидетельствует решение суда.

"Следователь судья Лычаковского районного суда г. Львова удовлетворил ходатайство прокурора Офиса Генерального прокурора и продлил срок содержания под стражей без определения размера залога Медведчуку В.В., который обоснованно подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.2 ст.28 ч.1 ст. .111, ч.2 ст.28 ч.1 ст.258-3 УК Украины, в пределах срока досудебного расследования, а именно до 19 сентября 2022 года", – говорится в сообщении суда.

Напомним, новоиспеченный генпрокурор Андрей Костин сообщил, что одно из уголовных дел, у котором фигурирует Медведчук, уже находится на стадии судебного разбирательства.

Костин также заявил, что к концу года могут быть вынесены приговоры по делам Медведчука.

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