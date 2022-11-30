ДТЕК передав державним ТЕС ще 20 тисяч тонн вугілля для проходження зими

Компанія ДТЕК підтримала державні ТЕС ще 20 тис. тонн вугілля для прохождения опалювального сезону.

«Додатково до 100 тис. тонн вугілля, яке було відвантажено для потреб державних ТЕС раніше, ДТЕК Енерго надав їм ще 20 тис. тонн дуже необхідного зараз вугілля», - йдеться в офіційному телеграм-каналі ДТЕК.

10 тис. тонн вже були відвантажені, ще 10 тисяч тонн в процесі.

«Це дозволить тепловій генерації та українській енергосистемі надійніше пройти опалювальний сезон», - повідомили в ДТЕК.

Як повідомлялося раніше, ДТЕК ввів у роботу 25 нових лав для забезпечення енергосистеми вугіллям.