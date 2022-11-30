Білоруса за образи Лукашенка кинули за ґрати на півтора року

Мешканця Брестської області звинуватили у приниженні білоруського диктатора та його речниці.

У Білорусі суд визнав винним жителя міста Жабінки Брестської області Олексія Міхнюка в "образі" самопроголошеного президента країни Олександра Лукашенка та іншого представника влади – прессекретарки його адміністрації.

Про це повідомили на сайті білоруського правозахисного центру "Вясна" .

Відповідно до матеріалів кримінальної справи, яку розглядав суд Березовського району, Олексій Міхнюк з невстановленого пристрою в "екстремістських" Telegram-чатах неодноразово розміщував повідомлення, які містили висловлювання в непристойній формі та "принижували честь та гідність" Олександра Лукашенка. Також обвинувачений публікував "образи" на адресу прес-секретаря адміністрації Лукашенка Наталії Ейсмонт .

Також читайте Лукашенко має постати перед трибуналом - резолюція Європарламенту

Суддя Дмитро Ковалевич ухвалив обвинувальний вирок. Олексію Міхнюку призначили покарання у вигляді позбавлення волі в колонії в умовах загального режиму терміном на один рік та шість місяців.

Нагадаємо, раніше у Білорусі жінці дали рік колонії, бо та, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, сказала, що "Лукашенко – козел, платить своїм міліціонерам, які нічого не роблять".

Читайте також: