"Лукашенко - козел": у Білорусі жінку засудили за образу диктатора

У Білорусі жінці дали рік колонії, бо та, будучи п'яною, сказала, що "Лукашенко – козел, платить своїм міліціонерам, які нічого не роблять".

Про це повідомляє правозахисна організація "Вясна".

У повідомленні видання зазначається, що жителька Крупського району, хвора на туберкульоз, хронічний алкоголізм і кілька судимостей, 19 вересня 2021 року їхала в інфекційну лікарню лікуватися від туберкульозу. На вокзалі в Молодечно жінка сиділа на лавці та розпивала спиртні напої, коли до неї підійшли працівники поліції. Жінка почала лаятися і кричати, що Лукашенко "козел, він платить своїм міліціонерам, які нічого не роблять". Це зафіксували пристрої відеозапису поліцейських.

3 листопада в суді м. Маладзечно та Молодечненського району суддя визнав Людмилу Самак винною за ст. 368 КК та засудив її до року позбавлення волі в колонії загального режиму. Прокуратура вимагала призначити 2 роки ув'язненні.

Режим Лукашенка затримує родичів білоруських добровольців, які воювали та загинули в Україні

Моніторингова група "Білоруський Гаюн" поінформувала, що диктаторський режим Білорусі затримує родичів добровольців, які загинули на війні в Україні. За даними групи, силовики самопроголошеного президента Олександра Лукашенка затримали родича бійця полку ім. Кастуся Калиновського Василя Парфенкова.

Раніше вже було затримано двоюрідного брата, сестру та маму загиблого під Лисичанськом білоруського добровольця Василя Парфенкова.

Життя за 2 км від лінії фронту - село в деокупованій Херсонщині

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