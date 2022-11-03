"Лукашенко – козел": в Беларуси женщину осудили за оскорбление диктатора

В Беларуси женщине дали год колонии, потому что та, будучи пьяной, сказала, что "Лукашенко – козел, платит своим милиционерам, которые ничего не делают".

Об этом сообщает правозащитная организация "Весна".

В сообщении издания отмечается, что жительница Крупского района, больная туберкулезом, хроническим алкоголизмом и несколько судимостей, 19 сентября 2021 года ехала в инфекционную больницу лечиться от туберкулеза. На вокзале Молодечно женщина сидела на скамейке и распивала спиртные напитки, когда к ней подошли сотрудники полиции. Женщина начала ругаться и кричать, что Лукашенко "козел, он платит своим милиционерам, которые ничего не делают". Это зафиксировали устройства видеозаписи полицейских.

3 ноября в суде г. Маладзечно и Молодечненского района судья признал Людмилу Самак виновной по ст. 368 УК и приговорил ее к году лишения свободы в колонии общего режима. Прокуратура требовала назначить 2 года заключения.

Режим Лукашенко задерживает родственников белорусских добровольцев, воевавших и погибших в Украине

Мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" проинформировала, что диктаторский режим Беларуси задерживает родственников добровольцев, погибших на войне в Украине. По данным группы, силовики самопровозглашенного президента Александра Лукашенко задержали родственника бойца полка им. Кастуся Калиновского Василия Парфенкова.

Ранее уже был задержан двоюродный брат, сестра и мама погибшего под Лисичанском белорусского добровольца Василия Парфенкова.

Жизнь в 2 км от линии фронта - село в деоккупированной Херсонской области

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