Алан Бадоев показал редкие фото со своим отцом

Режиссер показал, как выглядит его папа.

Украинский режиссер и клипмейкер Алан Бадоев решил поделиться семейным контентом.

В фотоблоге знаменитость показал редкие кадры со своим отцом – Казбеком Идрисовичем. В частности, Алан показал, как провел время с родным человеком.

Отец Алана Бадоева / Фото: instagram.com/alanbadoev

"Папа. Самый мудрый человек для меня, моя сила", — поделился режиссер.

Отец Алана Бадоева / Фото: instagram.com/alanbadoev

Алан вместе с отцом показал, как дегустировал всевозможные сыры. Папа в это время рассказывал Бадоеву о лакомствах.

Алан Бадоев с папой / Фото: instagram.com/alanbadoev

"Каждое слово от папы принимаю как клад", — добавил Бадоев.

Отец Алана Бадоева / Фото: instagram.com/alanbadoev

Напомним, недавно Алан Бадоев обратился к российским артистам-путинистам, которые поддерживают развязанную Россией войну и призывают убивать украинцев. Режиссер прокомментировал их так называемый "патриотизм" и возмутился, что в свое время сотрудничал с ними.

Читайте также: