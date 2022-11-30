Алан Бадоев показал редкие фото со своим отцом

Режиссер показал, как выглядит его папа.
Украинский режиссер и клипмейкер Алан Бадоев решил поделиться семейным контентом.
В фотоблоге знаменитость показал редкие кадры со своим отцом – Казбеком Идрисовичем. В частности, Алан показал, как провел время с родным человеком.
"Папа. Самый мудрый человек для меня, моя сила", — поделился режиссер.
Алан вместе с отцом показал, как дегустировал всевозможные сыры. Папа в это время рассказывал Бадоеву о лакомствах.
"Каждое слово от папы принимаю как клад", — добавил Бадоев.
Напомним, недавно Алан Бадоев обратился к российским артистам-путинистам, которые поддерживают развязанную Россией войну и призывают убивать украинцев. Режиссер прокомментировал их так называемый "патриотизм" и возмутился, что в свое время сотрудничал с ними.
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