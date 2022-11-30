Алан Бадоєв показав рідкісні фото зі своїм батьком

Режисер показав, який вигляд має його тато.

Український режисер та кліпмейкер Алан Бадоєв вирішив поділитися сімейним контентом.

У фотоблогу знаменитість показав рідкісні кадри зі своїм батьком - Казбеком Ідрісовичем. Зокрема, Алан показав, як провів час з рідною людиною.

Батько Алана Бадоєва / Фото: instagram.com/alanbadoev

"Тато. Наймудріша людина для мене, моя сила", - поділився режисер.

Батько Алана Бадоєва / Фото: instagram.com/alanbadoev

Алан разом з батьком показав, як дегустував різноманітні сири. Тато в цей час розповідав Бадоєву про лакомства.

Алан Бадоєв з татом / Фото: instagram.com/alanbadoev

"Кожне слово від тата приймаю як скарб", - додав Бадоєв.

Батько Алана Бадоєва / Фото: instagram.com/alanbadoev

Нагадаємо, нещодавно Алан Бадоєв звернувся до російських артистів-путіністів, які підтримують розв'язану Росією війну та закликають вбивати українців. Режисер прокоментував їхній так званий "патріотизм" та обурився, що свого часу співпрацював з ними.

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