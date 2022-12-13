Євросоюз заморозив виплату Угорщині коштів: що сталося

Європейська Рада призупинила виплату 6,3 млрд євро Угорщині, що мали б виділити з бюджету Євросоюзу. Причина такого рішення - порушення принципів верховенства права в країні.

Про це повідомили на сайті Європейської Ради.

"З огляду на те, що заходи з виправлення ситуації, ухвалені Угорщиною, мають значні недоліки, які серйозно ставлять під загрозу їхню адекватність для усунення порушень принципів верховенства права, визначених Комісією, Рада вважає, що наступний ризик для бюджету союзу залишається високим", - йдеться у в повідомленні.

Порушення стосуються державних закупівель, ефективності роботи прокуратури та боротьби з корупцією. Саме з огляду на це, аби захистити фінансові інтереси Євросоюзу, було вирішено призупинити виплату.

У ЄС визнали, що Угорщина розпочала коригувальні заходи, спрямовані на виправлення ситуації. Втім, поки цього не недостатньо для усунення ризиків. Щоб розморозити кошти, Будапешт повинен впровадити визначених комісією низку законів. Зокрема, йдеться про завершення 27 антикорупційних реформ і реформ щодо незалежності судової системи.

Нагадаємо, представник Будапешта висловився проти виділення Євросоюзом 18 мільярдів євро Україні у 2023 році. Угорщина блокує виділення грошей для України, бо хоче в такий спосіб добитися розмороження власного фінансування з боку Євросоюзу.

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