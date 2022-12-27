У боях під Бахмутом загинув розвідник-кулеметник із Полтавщини

У боях на Бахмутському напрямку загинув мешканець Полтавщини Валерій із позивним "Чічя".

Про це повідомляє "Кременчуцька газета".

Зазначається, що "Чічя" був розвідником-кулеметником, мав звання старшого солдата.

Уродженець Кременчука загинув 24 грудня у бою під селом Кліщіївка Бахмутського району Донецької області. Захисник отримав осколкові поранення під час виконання бойових завдань.

Дата прощання наразі невідома.

Як повідомлялося, під Бахмутом на війні загинув звукорежисер Ілля Грабар.

Нагадаємо, відомий військовослужбовець Валерій Маркус заявив, що загиблих українських захисників недоречно називати на російський (радянський) манер "Груз 200" або "200-й", адже це знецінює ту найвищу ціну, яку воїни заплатили за кожного з нас. У його бригаді вживатимуться терміни "загиблий" або "на щиті" і не "300-й", а "поранений".

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