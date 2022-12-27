Як підготуватися до можливого блекауту: українцям дали три поради

Відключення на кілька днів цілком ймовірні.

Українці мають вжити кілька важливих кроків, щоб бути готовими до можливого тривалого блекауту внаслідок ракетних атак Росії.

Про це розповів доктор економічних наук Андрій Длігач у рамках спільного проєкту "Розмови про важливе" "Сніданку з "1+1" та ТСН.ua.

Як зазначив економіст, у випадку масових відключень "захистити свою родину доволі просто":

" Перше - це утеплити власне приміщення, дім чи квартиру, зробити так, щоб з неї якомога менше витікало тепла. Це ключове й перше.

- це утеплити власне приміщення, дім чи квартиру, зробити так, щоб з неї якомога менше витікало тепла. Це ключове й перше. Друге - це забезпечити свою родину джерелами безперебійного живлення принаймні для того, щоб завжди була можливість зарядити телефон і залишатися на зв'язку, не витрачати зайву енергію зараз.

- це забезпечити свою родину джерелами безперебійного живлення принаймні для того, щоб завжди була можливість зарядити телефон і залишатися на зв'язку, не витрачати зайву енергію зараз. Третє - це дуже чітко знати свій план дій, що робити у випадку блекауту - до кого їхати, мати зв'язок з родичами і друзями, в кого краще буде ситуація, для того, щоб врешті з'їхатися і за необхідності протриматися 10 днів разом в одній квартирі з гіршими умовами, але де є тепло і електрика. Цей план має бути обов'язково для кожної родини. Причому кілька альтернатив - до кого ви їдете, як ви їдете, що ви робитимете у випадку найгіршого сценарію".

За словами Длігача, "масові відключення і те, про що каже прем'єр-міністр, відключення на 5-7 днів цілком ймовірні, потрібно до них готуватися".

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що вихід із найскладнішого випадку повного блекауту може тривати 7-10 днів.

"У разі найбільш складного випадку повного блекауту, коли взагалі все розбито, вихід триватиме від 7 до 10 днів. Це за розрахунками наших енергетиків. Підкреслю, це теоретичні розрахунки, бо світ не переживав ще таких речей", - сказав він.

Шмигаль раніше заявив про створення в Україні паралельної енергетичної системи, яка живиться від генераторів незалежно від центральної.

Віцепрем'єр - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що внаслідок обстрілів армії РФ в Україні значно пошкоджено близько половини критичної електроенергетичної інфраструктури. Щобільше - деякі об'єкти повністю зруйновано.

В Україні збільшили число "Пунктів незламності", щоб допомагати людям вижити в критичні часи, коли може статися блекаут.

За даними очільника Держспецзв’язку Юрія Щиголя, у разі повної відсутності електроенергії оператори радіо, телебачення, мобільного зв'язку повинні працювати, надавати послуги щонайменше 3 доби.

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