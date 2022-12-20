Які продукти підготувати вдома на випадок блекауту: перелік

Останні місяці критична інфраструктура України постійно перебуває під обстрілом російських ракет, і ризик блекауту нависає все сильніше. Хоча робота української ППО залишається відмінною, краще бути готовими до різних сценаріїв. Які продукти варто підготувати на випадок блекауту — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Що повинно бути вдома на випадок блекауту

Щоб бути готовим до блекауту та тривалої відсутності електроенергії, опалення та водопостачання, потрібно вжити всіх заходів. Якщо у вас немає можливості придбати генератор, подбайте про наявність у домі теплих речей, аптечки, ковдр, термобілизни, павербанків, термосів, газових балонів, свічок, керосинових ламп і, звичайно, харчів, які не потрібно готувати. Саме на них ми зупинимося докладніше.

Під час тривалих вимкнень світла саме запас води і їжі — це основне, що повинно бути вдома. Краще не готувати страви наперед, а придбати такі продукти, які не будуть псуватися без холодильника і не потребуватимуть електроенергії, щоб їх приготувати.

Окремо запасіться водою для пиття та індивідуальних потреб. Пам'ятайте, що для однієї людини потрібно на добу щонайменше 1 літр води. І це лише для пиття.

Перелік продуктів тривалого зберігання, які знадобляться на випадок блекауту

овочеві, рибні та м'ясні консерви — від домашніх консервів краще відмовитися, а якщо ви все ж вирішили їх вживати, то м'ясні потрібно перед споживанням прокип'ятити щонайменше 30 хвилин;

сухпайки — наразі в магазинах можна знайти великий вибір туристичних, які підійдуть і на випадок довготривалого вимкнення електроенергії;

сублімовані продукти — каші, які потрібно лише залити окропом, м'ясні страви, супи, ягоди. Такі продукти корисні тим, що можуть зберігатися без холодильника, а також не містять барвників чи консервантів;

печиво, хлібці, сухарі;

цільнозернові продукти — каші з пшениці, ячменю, вівса, рису, гречки, макаронів з твердих сортів пшениці;

горішки і сухофрукти;

шоколад, батончики.

Що можна приготувати, якщо немає світла

Що можна приготувати, якщо немає світла / Фото: pixabay.com

Є каші, які потрібно заливати хоча б невеликою кількістю окропу, а є такі, які можна заливати навіть холодною водою, молоком чи кефіром.

Каші, які готуються за допомогою окропу:

пшоняна — залити окропом та залишити на одну годину;

ячна — залити окропом, а потім залишити на 2-3 години;

булгур — заливається окропом, залишається на 20 хвилин (дрібний) або на 40 хвилин (середній);

пшенична — залити окропом, закутати посудину в ковдру і залишити на 30-50 хвилин.

Каші, які можна заливати холодною водою (молоком, кефіром):

перловка — вона може настоятися в холодній воді, але їй на це потрібно 10-24 години (краще залити і залишити на ніч);

гречана — краще купувати коричневу гречку, її можна замочити холодною водою, кефіром чи молоком і залишити на 5-10 годин;

вівсянка — залийте холодною водою і залишіть на 30 хвилин-1 годину;

кускус — можна залити холодною водою на 20-30 хвилин;

кіноа — залийте холодною водою на ніч;

манна каша — заливається молоком або холодною водою, посудина обов'язково накривається, а потім залишається так на 15-20 хвилин.

Ви також можете всі ці каші готувати в термосі. Тут важливо запам'ятати таке правило — одна година варіння на плиті дорівнює 4-5 годинам настоювання в термосі.

Вода на випадок блекауту: як підготувати запас

Спробуйте підготувати воду для всіх членів сім'ї хоча б на три доби. В ідеалі одній дорослій людині на добу потрібно:

близько 2-3 літрів питної води (без врахування рідини, яку ви споживаєте з їжею);

близько 10-12 літрів для приготування їжі та особистої гігієни.

Щоб нічого не переплутати, ємності з водою краще одразу промаркувати ("питна вода" і "технічна вода"). Якщо немає можливості використати бутильовану воду, можна набирати з колодязів, пунктів розливання води, шахтних криниць, бюветів. Проте пам'ятайте, перед вживанням в їжу та питтям її потрібно продезінфікувати. Зробити це можна за допомогою таких порад:

воду потрібно прокип'ятити протягом 10 хвилин після закипання;

після кип'ятіння використовуйте фільтр для води;

в туристичному магазині чи аптеці придбайте таблетки для дезінфекції води;

можна використовувати активоване вугілля — пігулки потрібно подрібнити, порошок загорнути у марлю, опустити в ємність з водою на 6-12 годин. На 1 літр води потрібно 4-5 пігулок.

Зверніть увагу, що кип'ячену воду можна зберігати не більше 1 доби.

Технічну воду комунальні служби зазвичай розвозять по районах, де немає водопостачання. Якщо цього відбуватися не буде, можете використовувати для технічних потреб воду з відкритих водойм, з бойлера (як злити воду — можна знайти в інструкції), з бачка, розтоплений сніг або дощову воду.