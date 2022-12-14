Розмовляв із найскептичнішими енергетиками: Арестович – про загрозу блекауту

Арестович запевняє, що блекауту не буде, максимум - Україна залишиться без світла 3-5 діб.

Ракетні обстріли РФ, навіть найбільш масовані, не зможуть призвести до повного блекауту.

Про це заявив радник Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю журналісту Дмитрові Гордону.

За його словами, удари по критичній інфраструктурі України – один із козирів Путіна. Та він не спрацює, переконаний Арестович.

"Цю структуру (енергетичну інфраструктуру. – ред.) створювали за радянських часів у розрахунку на тотальну ядерну війну із Заходом. Вона мала витримати ядерну війну, удари десятками мегатонних ракет по території України. Він хоче покласти це "калібрами", які не долітають, не влучають? Нереально абсолютно", – переконує радник ОП.

На його думку, Україна три-п'ять днів поспіль може бути без світла, але ж це не блекаут.

"Навіть найскептичніші з енергетиків, із якими я розмовляю, абсолютні реалісти, заземлені, які завжди мій ентузіазм намагаються гасити, – вони кажуть: "Ні, повного блекауту не буде. Це неможливо", – підсумував Арестович.

Загроза блекауту

Раніше військовий експерт Роман Світан розповів, що у Росії зменшується кількість ракет, тому блекаута в Україні не буде.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про створення в Україні паралельної енергетичної системи, яка живиться від генераторів незалежно від центральної.

В "Укренерго" попередили, що станом 14 грудня ситуація в енергосистемі України все ще залишається складною через великий обсяг пошкоджень.

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