Говорил с самыми скептическими энергетиками: Арестович – об угрозе блэкаута

Арестович уверяет, что блекауту не будет, максимум – Украина останется без света 3-5 суток.

Ракетные обстрелы РФ, даже самые массированные, не смогут привести к полному блэкауту.

Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

По его словам, удары по критической инфраструктуре Украины – один из козырей Путина. Но он не сработает, уверен Арестович.

"Эту структуру (энергетическую инфраструктуру. – ред.) создавали в советское время в расчете на тотальную ядерную войну с Западом. Она должна была выдержать ядерную войну, удары десятками мегатонных ракет по территории Украины. Он хочет положить это не долетающими "калибрами", которые не попадают? Нереально абсолютно", – убеждает советник ОП.

По его мнению, Украина три-пять дней подряд может быть без света, но это не блэкаут.

"Даже самые скептические из энергетиков, с которыми я говорю, абсолютные реалисты, заземленные, которые всегда мой энтузиазм пытаются гасить, – они говорят: "Нет, полного блэкаута не будет. Это невозможно", – подытожил Арестович.

Угроза блекаута

Ранее военный эксперт Роман Свитан рассказал, что у России уменьшается количество ракет, поэтому блэкаута в Украине не будет.

Премьер-министр Денис Шмигаль заявил о создании в Украине параллельной энергетической системы, которая питается от генераторов независимо от центральной.

В "Укрэнерго" предупредили, что по состоянию на 14 декабря ситуация в энергосистеме Украины все еще остается сложной из-за большого объема повреждений.

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