Під Бахмутом загинув київський звукорежисер Ілля Грабар

Ілля Грабар родом з Дніпровщини, утім багато років жив та працював у Києві.
Під Бахмутом на війні загинув звукорежисер Ілля Грабар.
Про його смерть повідомив рідний брат, танцюрист та модель Назар Грабар.
"Це мій брат! Це мій герой! Моє натхнення і моя найбільша опора! Він віддав життя за те що любив. За свою сім’ю, країну, наше майбутнє. Я запам’ятаю тебе таким. Незламний і сильним. Навіть у найстрашніші моменти ти завжди давав мені сил і віри в те що все дуже добре!" — написав він.
Чоловік родом з Дніпровщини, утім багато років жив та працював у Києві.
З початком загострення війни, Ілля взяв до рук зброю та пішов захищати Україну. Слідом за ним поповнив ряди ЗСУ і його рідний брат.
Влітку цього року Ілля одружився.
"Війна забрала твоє життя. Ти пішов і забрав з собою найбільшу частину мене. Я любитиму тебе завжди, мій усміхнений козаче! Не запитуйте, будь ласка, нічого. Всю інформацію про прощання ми надамо пізніше", — написала дружина Іллі Марія.
Нагадаємо, у боях під Бахмутом наприкінці листопада загинув артист балету Київського академічного театру оперети Вадим Хлуп'янець.
Також у листопаді на Донеччині загинув відомий блогер, гід-краєзнавець та дослідник Києва Сергій Миронов. З перших днів війни автор історичного блогу Vanishing Kyiv мужньо захищав нашу державу в лавах ЗСУ.
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