Під Бахмутом загинув київський звукорежисер Ілля Грабар

Ілля Грабар родом з Дніпровщини, утім багато років жив та працював у Києві.

Під Бахмутом на війні загинув звукорежисер Ілля Грабар.

Про його смерть повідомив рідний брат, танцюрист та модель Назар Грабар.

"Це мій брат! Це мій герой! Моє натхнення і моя найбільша опора! Він віддав життя за те що любив. За свою сім’ю, країну, наше майбутнє. Я запам’ятаю тебе таким. Незламний і сильним. Навіть у найстрашніші моменти ти завжди давав мені сил і віри в те що все дуже добре!" — написав він.

Чоловік родом з Дніпровщини, утім багато років жив та працював у Києві.

З початком загострення війни, Ілля взяв до рук зброю та пішов захищати Україну. Слідом за ним поповнив ряди ЗСУ і його рідний брат.

Влітку цього року Ілля одружився.

"Війна забрала твоє життя. Ти пішов і забрав з собою найбільшу частину мене. Я любитиму тебе завжди, мій усміхнений козаче! Не запитуйте, будь ласка, нічого. Всю інформацію про прощання ми надамо пізніше", — написала дружина Іллі Марія.

Історія українського хлопця Назара Грабара, який будував кар'єру моделі, а зараз служить у ЗСУ

Нагадаємо, у боях під Бахмутом наприкінці листопада загинув артист балету Київського академічного театру оперети Вадим Хлуп'янець.

Також у листопаді на Донеччині загинув відомий блогер, гід-краєзнавець та дослідник Києва Сергій Миронов. З перших днів війни автор історичного блогу Vanishing Kyiv мужньо захищав нашу державу в лавах ЗСУ.