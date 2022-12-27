В Індії близько 15 людей постраждали від нападу леопарда (відео)

Тварину поки що не піймали, а всередині місцевого кампуса розставили пастки.

Щонайменше 15 людей отримали поранення на околицях міста Джорхат в індійському штаті Ассам внаслідок нападу леопарда.

Про це повідомляє телеканал Times of India з посиланням на поліцію штату.

Серед постраждалих – працівники лісового господарства, діти й жінки.

Значна частина випадків сталася у районі кампуса Дослідницького інституту тропічних лісів (RFRI), на околиці міста Джорхат.

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At least 15 people were injured, including three forest officials, as a leopard went on the rampage at the Rain Forest Research Institute (RFRI) in #Jorhat, #Assam. #India #leopardattack #accident pic.twitter.com/FLhuzaQ7Eu — Gurbaksh Singh Chahal (@gchahal) December 27, 2022

Представники лісового департаменту припускають, що тварина прийшла до кампусу у пошуках їжі із сусіднього заповідника дикої природи Гіббон.

"Тварина стала дуже агресивною. Ми розставили пастки всередині кампуса, аби полонити її. Докладаємо зусиль, аби її відстежити", – зазначив представник адміністрації Джорхат Ранджит Конвар.

Нагадаємо, у російській Туві собаки від голоду напали на жінку і загризли її насмерть.

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