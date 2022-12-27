У Бєлгороді суд покарав чоловіка за плакат "Обійми, якщо ти за мир"

У Бєлгороді місцевого жителя Андрія Калашнікова, який вийшов на вулицю з плакатом "Обійми, якщо ти за мир", оштрафували на 40 тисяч рублів. Його звинуватили у "дискредитації" російської армії.

Про це повідомляє російський телеграм-канал "7х7".

За словами адвоката, на засідання не допустили ключового свідка – активістку Олену Мальцеву, яку затримали разом із Калашниковим. Незалежну психолого-лінгвістичну експертизу провів дільничний, який склав протокол.

Андрія Калашнікова затримали 28 листопада у Бєлгороді з плакатом "Обійми, якщо ти за мир". Приводом для затримання стала нібито "крадіжка продуктів".

Політичні переслідування в РФ

Нагадаємо, що в Росії опозиціонера Іллю Яшина посадили на 8,5 роки за "фейки про Бучу". Іншому опозиціонеру Володимиру Кара-Мурзі загрожує 20-річний вирок за "державну зраду".

Також у Росії знову судитимуть дівчину за напис "Ні в***е", який раніше доказав у суді, що протестувала проти вобли, а не проти війни.

У Петербурзі на встановленій інсталяції, яка, за задумом окупантів, має символізувати "дружні стосунки" цього міста із захопленим Маріуполем, школярка написала "Вбивці, ви його розбомбили, юди". Стосовно дівчини порушено адміністративну справу про нібито "дискредитацію збройних сил РФ".

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