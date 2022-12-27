В Белгороде суд наказал мужчину за плакат "Обними, если ты за мир"

В Белгороде местного жителя Андрея Калашникова, вышедшего на улицу с плакатом "Обними, если ты за мир", оштрафовали на 40 тысяч рублей. Его обвинили в "дискредитации" российской армии.

Об этом сообщает российский Телеграм-канал "7х7".

По словам адвоката, на заседание не допустили ключевого свидетеля — активистку Алену Мальцеву, которую задержали вместе с Калашниковым. Независимую психолого-лингвистическую экспертизу провел участковый, который составил протокол.

Андрея Калашникова задержали 28 ноября в Белгороде с плакатом "Обними, если ты за мир". Поводом для задержания послужила якобы "кража продуктов".

Политические преследования в РФ

Напомним, что в России оппозиционера Илью Яшина посадили на 8,5 года за "фейки о Буче". Другому оппозиционеру Владимиру Кара-Мурзе грозит 20-летнее заключение за "государственную измену".

Также в России снова будут судить девушку за надпись "Нет в***е", которая ранее доказала в суде, что протестовала против воблы, а не против войны.

В Петербурге на установленной инсталляции, которая, по замыслу оккупантов, должна символизировать "дружеские отношения" этого города с захваченным Мариуполем, школьница написала "Убийцы, вы его разбомбили, иуды". В отношении девушки возбуждено административное дело о якобы "дискредитации вооруженных сил РФ".

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