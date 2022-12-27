В Индии около 15 человек пострадали от нападения леопарда (видео)

Животное пока не поймали, а внутри местного кампуса расставили ловушки.
По меньшей мере 15 человек получили ранения в окрестностях города Джорхат в индийском штате Ассам в результате нападения леопарда.
Об этом сообщает телеканал Times of India со ссылкой на полицию штата.
Среди пострадавших – работники лесного хозяйства, дети и женщины.
Значительная часть случаев произошла в районе кампуса Исследовательского института тропических лесов (RFRI), на окраине города Джорхат.
Представители лесного департамента предполагают, что животное пришло в кампус в поисках пищи из соседнего заповедника дикой природы Гиббон.
"Животное стало очень агрессивным. Мы расставили ловушки внутри кампуса, чтобы словить его. Прилагаем усилия, чтобы его отследить", — отметил представитель администрации Джорхат Ранджит Конвар.
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