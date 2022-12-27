Под Бахмутом погиб киевский звукорежиссер Илья Грабар

Илья Грабар родом с Днепровщины, впрочем, много лет жил и работал в Киеве.

Под Бахмутом на войне погиб звукорежиссер Илья Грабарь.

О его смерти сообщил родной брат, танцор и модель Назар Грабар.

"Это мой брат! Это мой герой! Мое вдохновение и моя величайшая опора! Он отдал жизнь за то, что любил. За свою семью, страну, наше будущее. Я запомню тебя таким. Несокрушимый и сильным. Даже в самые страшные моменты ты всегда давал мне сил и веры в то, что все очень хорошо!" – написал он.

Мужчина родом с Днепровщины, впрочем, много лет жил и работал в Киеве.

С началом обострения войны Илья взял в руки оружие и пошел защищать Украину. Следом за ним пополнил ряды ВСУ и его родной брат.

Летом этого года Илья женился.

"Война унесла твою жизнь. Ты ушел и унес с собой самую большую часть меня. Я буду любить тебя всегда, мой улыбчивый казак! Не спрашивайте, пожалуйста, ничего. Всю информацию о прощании мы предоставим позже", — написала жена Ильи Мария.

История украинского парня Назара Грабара, который строил карьеру модели, а сейчас служит в ВСУ

Напомним, в боях под Бахмутом в конце ноября погиб артист балета Киевского академического театра оперетты Вадим Хлупьянец.

Также в ноябре Донецкой области погиб известный блоггер, гид-краевед и исследователь Киева Сергей Миронов. С первых дней войны автор исторического блога Vanishing Kyiv мужественно защищал наше государство в рядах ВСУ.