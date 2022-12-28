В результате утреннего ракетного удара по Харькову есть раненый

Из-за ракетного удара по Харькову был ранен человек.
В Харькове 48-летний мужчина получил ранения в результате утреннего ракетного удара России по городу.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"В результате утренних ударов оккупантов по Харькову осколочное ранение получил 48-летний мужчина", — отметил он.
По его словам, мужчина находится в больнице в состоянии средней тяжести.
Россия 28 декабря снова атаковала Харьков ракетами
Кафиры утром 28 декабря нанесли ракетный удар по Харькову. Оккупанты ударили ракетами по Слободскому району города.
Перед этим в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога, а мэр Харькова Игорь Терехов проинформировал об обстреле города. Местные жители сообщали о звуках взрывов, после чего о дыме над одним из районов.
Читайте также: