В результате утреннего ракетного удара по Харькову есть раненый

Из-за ракетного удара по Харькову был ранен человек.

В Харькове 48-летний мужчина получил ранения в результате утреннего ракетного удара России по городу.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"В результате утренних ударов оккупантов по Харькову осколочное ранение получил 48-летний мужчина", — отметил он.

По его словам, мужчина находится в больнице в состоянии средней тяжести.

Россия 28 декабря снова атаковала Харьков ракетами

Кафиры утром 28 декабря нанесли ракетный удар по Харькову. Оккупанты ударили ракетами по Слободскому району города.

Перед этим в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога, а мэр Харькова Игорь Терехов проинформировал об обстреле города. Местные жители сообщали о звуках взрывов, после чего о дыме над одним из районов.

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