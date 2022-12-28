В Украине утвердили новый перечень громад для выплат помощи ВПЛ

В Минреинтеграции утвердили новый список территорий, на которых ведутся боевые действия или временно оккупированных.

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий утвердило обновленный перечень, на основе которого внутренне перемещенным лицам будут осуществлять выплаты.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, в декабре этого года правительство приняло постановление №1364, которым определен механизм формирования единого перечня территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных Российской Федерацией.

Территории, которые указываются в перечне, делятся на территории, оккупированные Российской Федерацией, и территории, на которых ведутся боевые действия. В свою очередь территории, на которых ведутся (велись) боевые действия, разделены на территории возможных боевых действий и территории активных боевых действий.

Также в перечень ретроспективно включены территории, на которых велись боевые действия и которые были временно оккупированы с 24 февраля 2022 года и на которых боевые действия или временная оккупация завершились.

Таким образом, в новый список вошли территории Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областей и г. Киева.

Также сообщается, что право на выплаты имеют лица, выехавшие из населенных пунктов, включенных в перечень как территории:

возможных боевых действий;

активных боевых действий;

оккупированные Россией, где не определена дата завершения боевых действий (дата прекращения возможности боевых действий) или временной оккупации и считаются такими, на которых ведутся боевые действия или временно оккупированными.

Напомним, в Минреинтеграции рассказали, что военнообязанные переселенцы обязательно должны стать на военный учет по новому месту жительства. Это нужно сделать в течение 7 дней.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что с 1 января 2023 года автоматическое начисление помощи на проживание внутренне перемещенным лицам будет продолжено.

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