В Україні затвердили новий перелік громад для виплат допомоги ВПО

У Мінреінтеграції затвердили новий перелік територій, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих.

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій затвердило оновлений перелік, на основі якого внутрішньо переміщеним особам здійснюватимуть виплати.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Так, у грудні цього року уряд прийняв постанову № 1364, якою визначено механізм формування єдиного переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією.

Території, які зазначаються у переліку, поділяються на території, які окуповані Російською Федерацією, і території, на яких ведуться (велися) бойові дії. Своєю чергою території, на яких ведуться (велися) бойові дії, поділено на території можливих бойових дій і території активних бойових дій.

Також до переліку ретроспективно включені території, на яких велися бойові дії та які були тимчасово окуповані від 24 лютого 2022 року й на яких бойові дії або тимчасова окупація завершилися.

Таким чином, до нового переліку увійшли території Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Запорізької, Київської, Луганської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей і м. Києва.

Також повідомляється, що право на виплати мають особи, які виїхали з населених пунктів, що включені до переліку як території:

можливих бойових дій;

активних бойових дій;

окуповані Росією, на яких не визначена дата завершення бойових дій (дата припинення можливості бойових дій) або тимчасової окупації та вважаються такими, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованими.

Нагадаємо, у Мінреінтеграції розповіли, що військовозобов'язані переселенці обов'язково мають стати на військовий облік за новим місцем проживання. Це потрібно зробити протягом 7 днів.

Мністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що від 1 січня 2023 року автоматичне нарахування допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам буде продовжене.

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