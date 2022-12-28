У якому віці найменше спить людина: дослідження вчених

Згідно з дослідженнями, проведеного вченими Лондонського, Ліонського університетів та Університету Східної Англії дорослі люди віком від 30 до 50 років сплять найменше.

Дослідження, у якому взяли участь понад 730 тисяч учасників із 63 країн показало, що середня тривалість сну зменшується до 33-х років та зростає у 53 роки. Наймолодші учасники дослідження, а це було люди віком 19 років спали найбільше, тривалість сну зменшувалась протягом 20-х і ранніх 30-х років. А після 50 років тривалість сну знову зростала. Подібна тенденція спостерігалась як у чоловіків, так і у жінок не залежно від рівня освіти, у різних країнах. На думку дослідників погіршення сну в середньому віці є наслідком того, що у цьому віці, зазвичай люди зайняті активною працею та доглядом за дітьми.

Було виявлено, що режим сну різний не лише протягом життя, а й відрізняється у різних країнах. "В усьому світі люди сплять менше в дорослому віці, але середня тривалість сну різниться між регіонами та країнами".

Згідно з дослідженнями, найбільше сплять люди зі Східної Європи, як-от Албанії, Словаччини, Румунії, Чехії, Польщі та України, а найменше – з країн Південно-Східної Азії — Філіппін, Малайзії та Індонезії. Менше, ніж в середньому сплять британці та люди у країнах, наближених до екватора.

В середньому люди сплять 7,01 годин на ніч, жінки сплять на 7,5 хвилин довше, ніж чоловіки.

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