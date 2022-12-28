Зірку "Дніпра-1" визнали найкращим гравцем УПЛ 2022 року

Форвард "Дніпра-1" Артем Довбик став найкращим футболістом української Прем'єр-ліги (УПЛ) 2022 року за версією футболістів і тренерів українських клубів.

Про це повідомляє видання Команда.

25-річний нападник набрав 393 бали. У голосуванні він випередив вінгера "Шахтаря" Михайла Мудрика, одноклубника Олександра Піхальонка, а також півзахисників "Динамо" Віктора Циганкова та Віталія Буяльського.

Зазначимо, що Довбик стає найкращим гравцем УПЛ вже другий рік поспіль.

Цього сезону Довбик забив 16 голів і віддав 4 асистів у 22 матчах за "Дніпро-1".

"Дніпро-1" лідирує у чемпіонаті України, випереджаючи "Шахтар" на п’ять очок. Після зимової перерви команда зустрінеться з "Олександрією".

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