Звезду "Днепра-1" признали лучшим игроком УПЛ 2022 года

В голосовании Довбик опередил Мудрика.
Форвард "Днепра-1" Артем Довбик стал лучшим футболистом украинской Премьер-лиги (УПЛ) в 2022 году по версии футболистов и тренеров украинских клубов.
Об этом сообщает издание Команда.
25-летний нападающий набрал 393 балла. В голосовании он опередил вингера "Шахтера" Михаила Мудрика, одноклубника Александра Пихаленко, а также полузащитников "Динамо" Виктора Цыганкова и Виталия Буяльского.
Отметим, что Довбик становится лучшим игроком УПЛ уже второй год.
- В этом сезоне Довбик забил 16 голов и отдал 4 ассиста в 22 матчах за "Днепр-1".
- "Днепр-1" лидирует в чемпионате Украины, опережая "Шахтер" на пять очков. После зимнего перерыва команда встретится с "Александрией".
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