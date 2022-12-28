Звезду "Днепра-1" признали лучшим игроком УПЛ 2022 года

Форвард "Днепра-1" Артем Довбик стал лучшим футболистом украинской Премьер-лиги (УПЛ) в 2022 году по версии футболистов и тренеров украинских клубов.

Об этом сообщает издание Команда.

25-летний нападающий набрал 393 балла. В голосовании он опередил вингера "Шахтера" Михаила Мудрика, одноклубника Александра Пихаленко, а также полузащитников "Динамо" Виктора Цыганкова и Виталия Буяльского.

Отметим, что Довбик становится лучшим игроком УПЛ уже второй год.

В этом сезоне Довбик забил 16 голов и отдал 4 ассиста в 22 матчах за "Днепр-1".

"Днепр-1" лидирует в чемпионате Украины, опережая "Шахтер" на пять очков. После зимнего перерыва команда встретится с "Александрией".

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