В России создают военные учебные центры при государственных университетах

В России собираются создать военные учебные центры при государственных университетах в 16 регионах страны.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Об этом говорится на российском официальном интернет-портале правовой информации.

Среди вузов, при которых создаются военные центры, 10 университетов: Астраханский, Мордовский, Новгородский, Орловский, Псковский, Сахалинский, Смоленский, Тюменский, Череповецкий, Чеченский.

Также в списке 4 технических/технологических университета: Ижевский, Липецкий, Поволжский, Ярославский. И еще 2 аграрных/агротехнических университета: Вятский, Дальневосточный.

Созданием военных учебных центров по поручению премьера займутся Минобрнауки и Минсельхоз.

Напомним, ранее в России 12-летнему школьнику пришла повестка с требованием явиться в военкомат. В повестке говорится, что ребенок подлежит первоначальной постановке на военный учет.

В то же время на территории захваченной Луганщины в Россию вывозят украинских подростков. Их отправляют в Чечню для "патриотического воспитания".

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