В России 12-летнему школьнику пришла повестка в военкомат

В РФ 12-летнему школьнику пришла повестка с требованием явиться в военкомат.

В России военные комиссариаты стали интересоваться детьми. Так, в повестке для 12-летнего школьника говорится, что ребенок подлежит первоначальной постановке на военный учет.

Об этом сообщает Telegram-канал "ЧП Канск".

Родственники ребенка жалуются, мол на военный учет в России берут с 16-17 лет. Родные школьника не понимают, почему вдруг 12-летнего мальчика уже заставляют явиться в военкомат.

"Ситуация такова, ребенку 12 лет, пришла повестка из каннского военного комиссариата... насколько мне не изменяет память, то на начальный учет ставят с лет 16-17... вопрос... зачем ребенка просят явиться в военкомат и стать на ВО", – возмущены родственники мальчика.

Матери юного "призывника" объяснили, что "такие ошибки случаются довольно часто". В таком случае женщине посоветовали обратиться за помощью в прокуратуру.

Напомним, на территории захваченной Луганщины в Россию вывозят украинских подростков. Их отправляют в Чечню для "патриотического воспитания".

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