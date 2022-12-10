У российского Су-25 не сработало шасси во время посадки (видео)

Штурмовик Су-25 заходил на взлетно-посадочную полосу без выпуска шасси.

В субботу, 10 декабря, в Сети опубликовали видео, как российский штурмовой самолет Су-25 совершает аварийную посадку без выпуска шасси.

На видео самолет российских оккупантов с символами Z приземляется на аэродроме без выпуска шасси. После столкновения с полосой вокруг самолета вздымаются искры.

Штурмовик проехал так несколько сот метров и остановился. Пока неизвестно, где и когда именно была сделана видеозапись.

Взрывы на авиабазах России

В понедельник, 5 декабря, на российских аэродромах "Дягилево" (Рязанская область) и "Энгельс" (Саратовская область) раздались взрывы. Так, на аэродроме "Энгельс" в результате взрыва были повреждены два вражеских стратегических бомбардировщика Ту-95 и погибли трое российских военных.

На спутниковом снимке авиабазы "Дягилево" видны следы горения вокруг самолета Ту-22М3, который должен был бомбить украинские города.

6 декабря "хлопок" произошел на аэродроме в Курске.

После инцидентов на аэродромах Россия начала опрокидывать свои самолеты на другие аэродромы.

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