В Украину везут силовые трансформаторы и генераторы от Азербайджана

В субботу утром, 10 декабря, Азербайджан отправил Украине в качестве гуманитарной помощи первую партию электрооборудования – 45 силовых трансформаторов и 50 генераторов.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Оборудование предоставила компания Azerenergy. Отмечается, что общая стоимость помощи составила более $800 тысяч.

В ближайшие дни также планируется отправить вторую партию гуманитарной помощи.

Массированная ракетная атака Украины

В понедельник, 5 декабря Россия в восьмой раз атаковала Украину ракетами, повредив критическое оборудование энергосистемы. Больше всего повреждений пришлось на Одессу и область.

А уже в ночь на 10 декабря оккупанты снова атаковали Одесскую область дронами-камикадзе. Из-за масштаба разрушений энергоинфраструктуры в Одессе отключены от электроэнергии все потребители, кроме критической инфраструктуры.

Военный эксперт Юрий Федоров говорит, что у России хватит ракет еще на пять-шесть больших массированных ударов, а дальше Путин перейдет к позиционной войне.

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