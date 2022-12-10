В Украину везут силовые трансформаторы и генераторы от Азербайджана

Азербайджан отправил Украине гуманитарную помощь – первую партию электрооборудования.
В субботу утром, 10 декабря, Азербайджан отправил Украине в качестве гуманитарной помощи первую партию электрооборудования – 45 силовых трансформаторов и 50 генераторов.
Об этом сообщает "Европейская правда".
Оборудование предоставила компания Azerenergy. Отмечается, что общая стоимость помощи составила более $800 тысяч.
В ближайшие дни также планируется отправить вторую партию гуманитарной помощи.
Массированная ракетная атака Украины
В понедельник, 5 декабря Россия в восьмой раз атаковала Украину ракетами, повредив критическое оборудование энергосистемы. Больше всего повреждений пришлось на Одессу и область.
А уже в ночь на 10 декабря оккупанты снова атаковали Одесскую область дронами-камикадзе. Из-за масштаба разрушений энергоинфраструктуры в Одессе отключены от электроэнергии все потребители, кроме критической инфраструктуры.
Военный эксперт Юрий Федоров говорит, что у России хватит ракет еще на пять-шесть больших массированных ударов, а дальше Путин перейдет к позиционной войне.
Читайте также:
- Почему Россия во время массированной ракетной атаки бьет в несколько волн: объяснение ВСУ
- В ВСУ рассказали, какими ракетами Россия обстреливает Украину: "Одну из них невозможно сбить"
- "Акт геноцида": Путин объяснил, почему РФ бомбит энергетическую инфраструктуру Украины (видео)