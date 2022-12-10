Марокко впервые предоставит военную помощь Украине – СМИ

Марокко будет первой из стран Африки, которая предоставит военную помощь Украине.

Марокко, по рекомендации США, приняла решение о предоставлении Украине запчастей в танки Т-72. Марокко станет первой африканской страной, примкнувшей к военной помощи ВСУ.

Об этом сообщает издание Le Journal de l'Afrique.

Как отмечается, представителям США удалось убедить Рабат передать Украине эти детали в условиях строжайшей секретности.

В настоящее время на вооружении Марокко находится около 40 танков T-72, полученных от Беларуси, 54 китайских танков MBT-2000, а также около 350 устаревших танков M60A1/M60A3.

В издании добавили, что Марокко более уверенно занимает позицию в войне России против Украины.

Так, во время голосований на сессиях Генеральной ассамблеи ООН по осуждению российской вооруженной агрессии Марокко выбирала вариант "удержаться", не поддержав ни одну из сторон.

Однако позже государство выразило уважение к территориальной целостности и суверенитету всех членов ООН, а также приняло участие во встрече с 40 союзниками США – всеми членами НАТО и несколькими другими партнерами – в Германии для обсуждения усиления оборонной поддержки Украины.

Напомним, в октябре президент Украины Владимир Зеленский назначил нового посла в Марокко.

Военная помощь Украине

Американский президент Джо Байден в пятницу, 9 декабря, объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму 275 млн. долларов. В пакет военной помощи войдут боеприпасы для HIMARS, новые средства ПВО и другое вооружение.

Словакия также предоставит Украине новый пакет военной помощи. В частности, украинские вооруженные силы получат боеприпасы.

Накануне правительство Германии приняло перечень военной помощи Украине. В него вошли 18 самоходных артиллерийских установок RCH 155, 80 пикапов и 90 средств противодействия дронов.

Читайте также: